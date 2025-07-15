Kağıthane'de 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

KAĞITHANE'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi Gülizar Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle çıktı. Yangında alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekiler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.