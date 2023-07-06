Kağıt toplama triportöründen düşen sürücü yaralandı
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kağıt topladığı triportörden düşerek yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Irak uyruklu Abdullah Ahmed K. (58), Recep Tayyip Erdoğan Sokak ile 322. Sokak kavşağında kağıt toplamada kullandığı 50 MA 0327 plakalı triportörden düştü. Bir süre sürücüsüz ilerleyen araç, yol kenarına devrildi. Yaralanan sürücü, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kağıt topladığı triportörden düşerek yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Irak uyruklu Abdullah Ahmed K. (58), Recep Tayyip Erdoğan Sokak ile 322. Sokak kavşağında kağıt toplamada kullandığı 50 MA 0327 plakalı triportörden düştü.
Bir süre sürücüsüz ilerleyen araç, yol kenarına devrildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.