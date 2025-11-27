Haberler

Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinden Sıfır Atık Moda Tasarımı

Güncelleme:
Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğrencileri, atık malzemelerle kıyafetler tasarladı. 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında gerçekleştirilen bu çalışma, çevre duyarlılığını artırmayı hedefliyor.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğrencileri, turşu bidonu, un çuvalı gibi atıklardan kıyafetler tasarladı.

Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, "Sıfır Atık Projesi"ne destek için "Deneysel Giysi Tasarım" dersinde farklı bir çalışma yaptı.

Çevre duyarlılığı oluşturmak ve hayal güçlerini geliştirmek amacıyla turşu bidonu, patpat ambalaj naylonu, çöp poşeti, un çuvalı, folyo, keçe, balon gibi atık malzemeleri toplayan öğrenciler, bu ürünleri okuldaki atölyelerinde bazı aşamalardan geçirdi.

Yakma, dikme, işleme, delme ve birleştirme gibi çalışmalar yapan üniversite öğrencileri, büyük emeklerle hazırladıkları moda tasarımlarını okuldaki sergide tanıttı.

Moda Tasarım Bölümü'nden Öğretim Görevlisi Şöhret Sel, gazetecilere, çalışmayla geri dönüşümün önemine dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Öğrencilerle kolay ulaşılabilir malzemeler kullanarak modeller oluşturduklarını ifade eden Sel, "İlk önce onlara temel beden nasıl yapılır, onu öğrettim. Sonra herkes kendi modelini belirledi ve malzemesini de kendileri tedarik ettikten sonra modellerimiz ortaya çıktı. Amacımız, geri dönüşülebilirlik ve sürdürülebilirlik kapsamında ürünler ortaya çıkarmak." dedi.

Öğrencilerden Hicaz Erdoğdu ise yurtta kaldığını ve arkadaşlarının çöpe atacağı pet şişelerin kapaklarıyla tasarım gerçekleştirdiğini belirterek, "Toplam 250 kapak kullandım, çok fazla geri dönüşüme dayalı bir şey olduğunu düşündüm. Öncelikle elbisemin altına bir astar yaptım, en son da tek tek bütün kapakların hepsini silikon kullanarak yapıştırdım." diye konuştu.

Hatun Handan Tepedüzü de turşu bidonuyla çalışma yaptığından bahsederek, "Akşam eşimle Topkapı Sarayı belgeselini izlerken, oradaki zırhlı kıyafeti gördüm ve 'Zincirleri neyle bağlayabilirim?' diye düşündüğümde de şeffaf olarak turşu bidonu aklıma geldi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
İBB davasında tarih karmaşası
