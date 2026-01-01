Kafkas Üniversitesi'nde yarın eğitim yapılmayacak

Kafkas Üniversitesi'nde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Soğuk hava koşulları nedeniyle 2 Ocak Cuma günü üniversitemizde eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli, hamile ve kronik hastalığı olan kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır."