Kafkas Üniversitesi'nde yarın eğitim yapılmayacak

Güncelleme:
Kafkas Üniversitesi, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Soğuk hava koşulları nedeniyle 2 Ocak Cuma günü üniversitemizde eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli, hamile ve kronik hastalığı olan kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
