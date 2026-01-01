Kafkas Üniversitesi'nde yarın eğitim yapılmayacak
Kafkas Üniversitesi, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu çalışanları idari izinli sayılacak.
Üniversiteden yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Soğuk hava koşulları nedeniyle 2 Ocak Cuma günü üniversitemizde eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli, hamile ve kronik hastalığı olan kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır."
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel