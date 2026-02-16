Haberler

Zonguldak'ta yük gemisinin fırtınada batmasına ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

Güncelleme:
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinin fırtına nedeniyle batmasıyla ilgili 3 gemi sahibinin yargılanmasına devam ediliyor. Mahkeme, sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisinin 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarparak batmasına ilişkin 3 gemi sahibinin yargılanmasına devam edildi.

Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dördüncü duruşmaya, gemi donatanı (sahibi) Kafkametler Denizcilik ve Ticaret AŞ'nin yetkililerinden tutuksuz sanıklar S.Ö, G.Ö. ve K.Ö. katılmadı, hayatını kaybedenlerden bazılarının aileleri ile sanıkların avukatı ise salonda hazır bulundu.

Geminin 3. kaptanı Berke Çamurtaş'ın babası Güngör Çamurtaş, olay günü izinli olan gemi personelinin de dinlenmesini talep etti.

Gemi kaptanı Cemal Turan'ın kızı Meltem Turan, babasının suçlu gibi gösterildiğini savunarak, "Gemide eksiklikler, elektrik sisteminin çöktüğü belirtilmiş. Babam yardım çağrısı yapmıştır. Bilirkişi raporunda da babamın suçlu ve kusurlu olduğu belirtilmiştir. Bize haksız ithamlar vardır. Biz neye göre, kime göre suçluyuz? Kötü bir iftiradır bu." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, Ereğli Limanı ve Karasu Limanı'ndan gelen görüntü ve ses kayıtlarının çözümünün tamamlanması ile dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Süreç

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Ereğli Limanı'ndan çıkarken fırtınanın etkisiyle askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, gemi donatanları S.Ö, G.Ö. ve K.Ö. hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
Haberler.com

