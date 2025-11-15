Bolu'nun Göynük ilçesinde kafası kavanoza sıkışan kedi kurtarıldı.

Köstek köyü Kozcağız Mahallesi'nde Osman Esen'e ait kedinin kafası kavanoza sıkıştı.

Evinde dolaşırken kedisinin başının kavanoz içinde olduğunu fark eden Esen, hayvanı yakalayarak kontrol etti.

Kedinin başı ve bir kulağının sıkıştığını gören Esen, kavanozu dikkatlice çıkararak, kediyi zarar vermeden kurtardı.

Esen, evinde 4 kedi, 4 köpek ve keçiler beslediğini belirterek, olayda kedinin herhangi bir şekilde yaralanmadığını söyledi.