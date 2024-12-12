KAEÜ'ye Sıfır Atık Projesi İçin 400 Bin Lira Destek

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine (KAEÜ), Sıfır Atık Projesi kapsamında 400 bin lira destek sağladığını bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde üniversite birimleri sıfır atık sorumlularına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

KAEÜ Kalite Yönetim Koordinatörlüğünün Çevre ve Enerji Yönetim Sistemi Komisyonu tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek, sıfır atık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Üniversitenin kalite çalışmaları kapsamında sıfır atık ve enerji konusunda da önemli çalışmalar yürüttüğünü, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi aldıklarını vurgulayan Şimşek, bu alanlarda yeni projeler hazırlamaya devam ettiklerini belirtti.

KAEÜ'nün Sıfır Atık Projesi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşmeler yapılarak üniversiteye 400 bin lira destek sağladığını vurgulayan Şimşek, artık bütün birimlerde çevreye karşı daha fazla duyarlı olunmasını istedi.

Şimşek, kısa sürede Sıfır Atık Projesi belgesini de üniversiteye kazandıracaklarına inandığını ifade etti.

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlkay Açıkgöz Erkaya da zararlı atıklar ve dönüştürülme süreçlerini anlattı.

Dr. Öğr. Üyesi Demet Hayriye Özaltun ise proje kapsamında tüm birimlere iç ve dış mekan ayrıştırma kutuları, ekipman ve depolama konteynerleri, geçici atık depolama alanı konteyner ve tabelalarıyla bilgilendirme afişlerinin konulacağını kaydetti.