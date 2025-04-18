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Kadirli Kaymakamı Dolu, Köy Ziyaretleriyle Vatandaşlarla Buluştu

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Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi ve çözüm önerileri getireceklerini belirtti.

Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, köylerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Dolu, beraberindekilerle Yusufizzettin, Harkaçtığı, Karakütük ve Şabaplı köylerini ziyaret etti.

Kaymakam Dolu, AA muhabirine, zaman zaman ilçe merkezi ve köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini ifade eden Dolu, köylerin sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm üretmeye devam ettiklerini kaydetti.

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Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
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