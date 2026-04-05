Kadirli ilçesinde öğrenciler kırsalda okuyan akranları için atkı ördü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ilkokul öğrencileri, kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim gören akranları için atkı tasarladı.

Ergenekon Şehit Mehmetçik İlkokulu'nda "İlmek İlmek İyilik" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında yoğurt kovası ve dondurma çöpü gibi atıkları aparat olarak kullanan 4. sınıf öğrencileri, atkı ördü.

Öğrencilerin tasarladığı atkılar, kırsal mahallelerdeki okullarda öğrenim gören akranlarına ulaştırması için Türk Kızılay Kadirli Şubesi'ne teslim edildi.

Sınıf öğretmeni Gülsüm Çolak, AA muhabirine, öğrencilerin iyilik yapmak için el becerilerini kullandığını söyledi.

Projenin 2 hafta sürdüğünü dile getiren Çolak, "Çocuklarımızın yaptığı bu iyilik bulaşıcıdır, çoğalır. Hem el becerileri gelişti hem üretken oldular. Bu sayede iyiliğin önemini daha çok öğrendiler." dedi.

Türk Kızılay Kadirli Şube Başkanı Yakup Kocabaş da örnek davranışlarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerden Gökçe Şekerli ve Ayşe Sami ise projede görev almaktan mutluluk duyduklarını anlattı.

Kaynak: AA / Menderes Özat
