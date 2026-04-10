Osmaniye'de 2 kişinin öldüğü selin ilk anları cep telefonu kamerasında

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen selde, bir araçta mahsur kalan iki kişi hayatını kaybetti. Sel anları cep telefonu görüntüleriyle kaydedildi. Lokalde oyun oynarken suların dolduğu anlar da kamera ile belgelendi. Ayrıca, su baskını nedeniyle bir restoranda mahsur kalan 5 çalışanın kurtarılmayı beklediği anlar da görüntülendi.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde sığındıkları araçta hayatını kaybeden 2 kişinin, olayın hemen öncesi lokali su bastığı anların cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Kadirli ilçesinde 7 Nisan günü saat 17.00 sıralarında etkili olan sağanak yağışın ardından kent merkezinden geçen Bülbül Deresi taştı. Kadirli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü önünde sele kapılan otomobildeki Hüseyin Kul (69) ile Fatih Ambarcıoğlu (66), hayatını kaybetti. Sel sularının geldiği anlar ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, sel sularının sokakta ilerlediği, bazı sürücülerin araçlarıyla bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı, bazılarının ise araçlarda mahsur kaldığı görüldü. Ayrıca sığındıkları araçta ölen Hüseyin Kul ile Fatih Ambarcıoğlu'nun olayın hemen öncesi bir lokalde oyun oynarken içeriye suyun dolduğu anların da cep telefonuyla kayda alındığı ortaya çıktı.

RESTORANDA MAHSUR KALANLAR KURTARILMAYI BEKLEDİ

Öte yandan Kadirli Belediyesi'nin yakınındaki restoranı da su bastı. Su seviyesinin yükselmesiyle restoranda mahsur kalan 5 çalışanın kurtarılmayı bekledikleri anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kayıtta bu kişilerin büyük panik yaşadığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
