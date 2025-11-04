Kadirli'de Suç Şebekesine Operasyon: 7 Tutuklama
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlara karışan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyon sırasında ruhsatsız tüfekler, kesici aletler ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 18 zanlı yakalandı.
Çalışmalarda, 2 ruhsatsız tüfek, 3 kesici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
