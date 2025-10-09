Kadirli'de İmamlara Dini Musiki Eğitimi Düzenlendi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen etkinlikte, farklı camilerde görevli imamlar için dini musiki ve makam eğitimi verildi. İlçe Müftüsü Yakup Etik, eğitimle dini musiki mirasının korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını belirtti.
İlçe Müftülüğünce Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde yapılan eğitime, farklı camilerde görevli imamlar katıldı.
Dini musiki eğitmeni Soner Arslan tarafından verilen derslerde İslam'da musikinin yeri, ses eğitimi, makamsal olarak ezan ve ilahiler gibi konularda bilgilendirme yapıldı.
Kadirli İlçe Müftüsü Yakup Etik, etkinlikteki konuşmasında, "Eğitimle, hem ülkemizin köklü dini musiki mirasının korunmasını hem de gelecek nesillere aktarılmasında etkin din görevlilerinin yetiştirilmesini amaçlıyoruz." dedi.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel