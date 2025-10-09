Kadirli'de İmamlara Dini Musiki Eğitimi Düzenlendi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde imamlara yönelik dini musiki ve makam eğitimi düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde yapılan eğitime, farklı camilerde görevli imamlar katıldı.

Dini musiki eğitmeni Soner Arslan tarafından verilen derslerde İslam'da musikinin yeri, ses eğitimi, makamsal olarak ezan ve ilahiler gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Kadirli İlçe Müftüsü Yakup Etik, etkinlikteki konuşmasında, "Eğitimle, hem ülkemizin köklü dini musiki mirasının korunmasını hem de gelecek nesillere aktarılmasında etkin din görevlilerinin yetiştirilmesini amaçlıyoruz." dedi.