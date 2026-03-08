Haberler

Osmaniye'de tavuk kesimhanesinde yangın

Osmaniye'de tavuk kesimhanesinde yangın
Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir entegre tavuk firmasına ait kesimhanede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek tesisin farklı noktalarına yayıldı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde entegre tavuk firmasına ait kesimhanede çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir entegre tavuk firmasına ait kesimhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın da etkisiyle tesisin farklı noktalarına yayıldı. Tesisten yükselen yoğun dumanı fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına ilk müdahale Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yapılırken, yangının büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden de takviye itfaiye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
