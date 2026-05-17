Haberler

Osmaniye'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada Batuhan Coşkun (25) hayatını kaybetti. Zanlı S.A. polis tarafından yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Dere Mahallesi'nde S.A. ile Batuhan Coşkun (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.A, Coşkun'u bıçakla ağır yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Coşkun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan zanlı S.A, polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Menderes Özat
Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Paralar alacağıma karşılık gönderildi

Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dedesinin tabutunun başında video çeken TikToker tanıdık çıktı

Dedesinin tabutunun başında video çeken TikToker tanıdık çıktı
AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş başkan seçildi
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı

İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovısıon'u komşumuz kazandı
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23'e çıkarıyoruz

Bakan Ersoy yaz öncesi müjdeyi verdi
Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı; gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti

Yaşlı kadın banyoda ölü bulundu! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı
Otomobilde boğazını kestiği patronu, babasının ricasıyla kendisini işe almış

Otomobilde patronunun boğazını kesmişti! Detaylar ortaya çıktı
2 bin rakımda yetişen çaşır mantarı altınla yarışıyor

Bulmak için sabah erkenden dağa çıkıyorlar! Fiyatı altınla yarışıyor