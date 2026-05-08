Kadirli'de "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.
Okulun toplantı salonunda düzenlenen fuarda öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.
Kaymakam Erdinç Dolu, etkinlikte, öğrencilerin temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen fuara destek verenlere teşekkür etti.
Proje koordinatörü öğretmen Mustafa Korucu da 3 gün açık kalacak fuarda, 16 projenin yer aldığını kaydetti.
Kaynak: AA / Menderes Özat