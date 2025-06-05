Kadirli Belediyesi'nden Kırlangıç Yavrusuna Su İkramı

Kadirli Belediyesi'nden Kırlangıç Yavrusuna Su İkramı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediye çalışanları, hizmet binasına giren kırlangıç yavrusuna su vererek ona sahip çıktılar. Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, kırlangıçların uzun yıllardır belediye binasında yuva yaptığını ve onlara hassasiyet gösterdiklerini açıkladı.

Osmaniye'de Kadirli Belediyesi çalışanları, hizmet binasına giren kırlangıç yavrusuna su ikram etti.

Havaların ısınmasıyla ilçeye göç eden kırlangıçlar, Kadirli Belediyesinin Kamil Kara Bulvarı'ndaki hizmet binasına çok sayıda yuva yaptı.

Yuvadaki yumurtadan çıkan bir kuş, binanın açık penceresinden içeriye girdi.

Kırlangıç yavrusunu çalışma masalarında ağırlayan belediye çalışanları, kuşa su verdi.

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, uzun yıllardır yuvalama için belediye binasını seçen kırlangıçlara hassasiyet gösterdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
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