Kadir Gecesi idrak edildi

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Irak'ın Kerkük kentindeki camilerde özel programlar gerçekleştirilerek idrak edildi.

Kent merkezindeki Aden Caddesi'nde bulunan Tahsin Sorani Camisi'ni dolduran Müslümanlar, kılınan teravih namazının ardından dua ve ibadetler eşliğinde Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Cami cemaati, ülkeye huzur ve barışın gelmesi ve terör saldırılarının sonar ermesi için dua etti.

Caminin imam hatibi Fethi Mevla ise tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutladıklarını belirterek, "Dünya ve Irak'a huzur ve barışın gelmesi, akan gözyaşının dinmesi ve memleketin bir an evvel krizlerden kurtulması için dua ediyoruz." dedi.

Mevla, bugün tarihinin belki en zor dönemini yaşayan Müslüman dünyasının bir an önce savaş, sıkıntı ve sorunlardan kurtulması temennisinde bulundu.