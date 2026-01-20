Haberler

Canik'te 7 yılda 12 binden fazla kadına mesleki eğitim verildi

Güncelleme:
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, hanım konakları aracılığıyla son 7 yılda 12 bin 132 kadına ücretsiz, sertifikalı mesleki eğitim verdiklerini duyurdu. Yeni konaklarla kadınların sosyal aktiviteler için buluşabileceği ortamların sağlandığını belirtti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kadınları mesleki eğitim ve sosyal aktivitelerle buluşturdukları hanım konakları aracılığıyla 7 yılda 12 bin 132 kadını ücretsiz, sertifikalı mesleki eğitim programlarıyla buluşturduklarını bildirdi.

Sandıkçı, yaptığı açıklamada, Canik'te kadın istihdamına yönelik çalışmalara aralıksız devam ettiklerini, Tenzile Hanım Konağı, Bala Hatun Hanım Konağı, Hayme Ana Hanım Konağı ve Rahime Birinci Hanım Konağı'nı hizmete sunduklarını anlattı.

Yeni hanım konaklarıyla derslik ve atölye kapasitesini artırdıklarını aktaran Sandıkçı, aynı zamanda kadınların seminer, konferans ve sosyal aktivitelerle bir araya gelebileceği yeni sosyal ortamlar oluşturduklarını kaydetti.

Kadınların ücretsiz sertifikalı mesleki eğitim programlarına yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Sandıkçı, şunları kaydetti:

"Canik'imizde eğitim seferberliğimizi sürdürüyoruz. Hanım kardeşlerimizi ücretsiz sertifikalı mesleki eğitim programlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz. Teorik ve uygulamalı olarak sürdürdüğümüz eğitim programlarımıza, hanım kardeşlerimizin talep ve önerileri doğrultusunda yenilerini ekliyoruz. 7 yılda 12 bin 132 kadın eğitim programlarından yararlandı. Eğitimlerini tamamlayıp sertifika alan kadınlar uzmanlaştıkları alanlarda işbaşı yaparak ya da kendi işletmelerini açarak çalışma hayatında yer almaya devam ediyor."

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
