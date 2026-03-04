Haberler

Kadınlar, İstanbul Barosu Binasına "Yaşasın 8 Mart" Yazılı Pankart Astı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından düzenlenen basın toplantısının ardından kadınlar, İstiklal Caddesi'ndeki baro binasına 'Evde, sokakta, adliyede, dünyanın her yerinde haklarımız için mücadeleye. Yaşasın 8 Mart' yazılı pankart astı. Kadınlar çeşitli sloganlarla dayanışma gösterdi.

(İSTANBUL) - Kadınlar, Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Barosu binasına "Evde, sokakta, adliyede, dünyanın her yerinde haklarımız için mücadeleye. Yaşasın 8 Mart" yazılı pankart astı.

Yaklaşan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından basın toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından kadınlar, Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi üzerinde bulunan baro binasına "Yaşasın kadın dayanışması" sloganı eşliğinde "Evde, sokakta, adliyede, dünyanın her yerinde haklarımız için mücadeleye. Yaşasın 8 Mart" yazılı pankart astı.

"Dünya yerinde oynar, kadınlar özgür olsa", "Erkek adalet değil, gerçek adalet" ve "Nefrete inat yaşasın hayat" sloganları atmaya devam eden kadınlar, pankartı arkalarına alarak hatıra fotoğrafı çektirdi."

Kaynak: ANKA
İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü

İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.