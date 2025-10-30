Haberler

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yeni Adımlar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) yaygınlaştırılacak. Kadın konukevleri ihtisas kuruluşlarına dönüştürülerek şiddet mağdurlarının güçlenmesi hedefleniyor. Kadınların iş gücüne katılımı ve fırsat eşitliği artırılacak.

Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında nüfusun yoğun olduğu illerde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) yaygınlaştırılacak, kadın konukevlerinin ihtisas kuruluşlarına dönüştürülmesine devam edilecek.

AA muhabirinin "2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan yaptığı derlemeye göre, kadınların hayatın her alanında etkin ve eşit temsilinin sağlanmasına, iş gücüne katılımın artırılması ve insana yakışır nitelikli işlerde çalışmaları ile her türlü şiddet ve ayrımcılığa karşı korunmalarına yönelik çalışmalar sürdürülecek.

Bu kapsamda, kadınlara yönelik şiddet ile erken yaşta ve zorla evliliklere sıfır tolerans ilkesiyle mücadele edilecek, şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarının güçlenmesi sağlanacak.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkin sunumuna yönelik kurumsal kapasite geliştirilecek. Hizmet standartları uygulanacak, sistematik, güvenilir ve karşılaştırılabilir veriler toplanacak.

Kadın konukevleri ihtisas kuruluşlarına dönüştürülecek

Nüfusun yoğun olduğu illerde ŞÖNİM'ler yaygınlaştırılacak. Ayrıca kadın konukevlerinin ihtisas kuruluşlarına dönüştürülmesi çalışmalarına devam edilecek.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede modüler eğitim programı kapsamında okullarda, üniversitelerde ve erkeklerin yoğun olduğu alanlarda farkındalık eğitimleri gerçekleştirilecek. Kadın konukevlerinden hizmet alan 15 bin kadına farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri verilecek.

Geçici özel önlemler tanımlanacak

Kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlenmesi önceliği tüm plan, program, politika geliştirme ve uygulama süreçlerinde yer alacak.

Kurumlarca toplanan verilerin cinsiyet, yaş, göçmenlik statüsü, engellilik, coğrafi konum gibi nitelikler bazında üretilmesi sağlanacak ve buna dayalı analizler geliştirilecek. Kadın erkek fırsat eşitliğine duyarlı bütçeleme çalışmaları yaygınlaştırılarak bütçeleme süreçlerine entegre edilecek.

Kadınların eğitim, istihdam ve karar alma mekanizmalarına katılımı ile temsillerinin artırılması için kota ve ilave destekler gibi "geçici özel önlemler" tanımlanarak uygulanacak.

Kadınların istihdamının artırılması sağlanacak

Kamu, özel sektör, siyaset dahil tüm karar alma mekanizmalarında ve yönetimin her kademesinde nüfusun yarısını oluşturan kadınların temsili ve katılımının artırılması hedefiyle aşamalı geçiş için çalışmalar yapılacak.

Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel hayata eşit katılımının yanı sıra eşit işe eşit ücret ilkesinin benimsendiği koşullarda istihdamının artırılması sağlanacak.

Kadınların iş gücüne katılımını artıracak girişimcilik, finansal ve dijital okuryazarlık, kooperatifçilik gibi alanlardaki programlar kapsamları genişletilerek yaygınlaştırılacak.

Kadın temsilinin düşük olduğu matematik, fen, teknoloji ve mühendislik alanlarında kadınların eğitim ve istihdamının artırılması için kamu ve özel sektörün eşitlik ve kapsayıcılık temelinde dönüşümüne yönelik çalışmalar yapılacak.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Brezilya'da savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi

Savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi
Sındırgı'daki deprem fırtınası sonrası korkutan tespit: Ölü faylar canlandı

Deprem fırtınası yaşayan ilçeye giden bilim insanından korkutan uyarı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Kamyon devrildi, kaçan deney maymunları ülkeyi alarma geçirdi

Ülke diken üstünde! Kamyon devrildi, virüslü maymunlar firar etti
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum

Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığı genişletmek istiyorum
Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede

Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Ermenistan'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi

Komşuda askerlik 18 aya indirildi ama keyif kaçıracak bir detay var
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.