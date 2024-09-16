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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Viranşehir'de Gerçekleştirildi

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kadına yönelik şiddet ve erken yaşta zorla evliliklerle mücadele amacıyla bir koordinasyon toplantısı düzenlendi. Kaymakam Kemal Ülkü başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilgili kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları, kadın hakları konusunda alınacak önlemleri ele aldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddet ve Erken Yaşta Zorla Evliliklerle Mücadele İlçe Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü başkanlığında düzenlenen toplantıya, ilgili kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İlçede kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusunda yapılan çalışmalar ve bu alanda daha etkin çözümler geliştirilmesi için alınacak önlemlerin ele alındığı toplantıda, erken yaşta zorla evliliklerin önlenmesi için yapılması gereken farkındalık çalışmaları ve kurumlar arası işbirliğinin önemi vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Ülkü, toplumun her kesiminin bu önemli konuya duyarlı davranması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel

Yerel Yönetim Sivil Toplum Viranşehir Politika Güncel Hukuk Kadın

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