Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde DEVA Partisi'nden Çağrı

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen, "2020'den bu yana, 2000'e yakın kadın öldürüldü, 4 bin 436 kadın şiddet sonucu yaralandı ve birçoğu engelli bireyler olarak yaşamına devam ediyor. Şiddet her gün gözümüzün önünde çoğalıyor, sessizce artıyor; ama biz susmayacağız, unutturmayacağız. Kadınlar yaşam haklarını, güvenli yaşamı, özgürlüklerini istiyor. Bizler, bu hakları savunmak için buradayız" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Elif Esen, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı video mesajda, Türkiye'de kadınların yaşam hakkının sistematik biçimde ihlal edildiğini vurguladı. Esen, şiddetin toplumsal yaşamın her alanında yaygınlaştığını, buna rağmen mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini belirtti. Esen mesajının başında, kadınların gündelik hayatın hiçbir alanında kendilerini güvende hissedemediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. Kadın için güvensiz sokakların, evlerin, iş yerlerinin varlığını bir kez daha, bir kez daha konuştuğumuz gün. Yani yaşamın tam ortasında şiddet ve ölüm…" diye konuştu.

"Her gün birkaç kadın öldürülüyor"

Türkiye'deki güncel tabloyu ortaya koyan çarpıcı verileri kamuoyu ile paylaşan Esen, "Aslında ortalamalar bize her gün birkaç kadının öldürüldüğünü söylüyor hem de en güvende olmaları gereken ortamlarda. Sadece 1 Ocak ve 21 Kasım 2025 arasında, erkekler en az 262 kadını öldürdü. Onlarla beraber 58 çocuk da hayatını kaybetti. 324 gün içinde, en az 408 kadının da ölümü basına şüpheli olarak yansıdı. 172 kadın, kocası veya sevdiği tarafından öldürüldü. Hayatın güvenli olması gereken evler, bazen ölümün adresi oldu. 2020'den bu yana, 2000'e yakın kadın öldürüldü, 4 bin 436 kadın şiddet sonucu yaralandı ve birçoğu engelli bireyler olarak yaşamına devam ediyor.

"Bizler, bu hakları savunmak için buradayız"

Şiddet her gün gözümüzün önünde çoğalıyor, sessizce artıyor; ama biz susmayacağız, unutturmayacağız. Kadınlar yaşam haklarını, güvenli yaşamı, özgürlüklerini istiyor. Bizler, bu hakları savunmak için buradayız. Adalet, eşitlik ve güvenli bir yaşam için mücadeleye devam edeceğiz. Bugün bir kez daha haykırıyoruz: Kadına yönelik şiddet son bulmalı! Kadınlar ölmemeli, çocuklar ölmemeli, korkmamalı, evlerinde güvende olmalı" ifadelerini kullandı.