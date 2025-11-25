Haberler

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Konvoyu Rize'de Yapıldı

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Konvoyu Rize'de Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadın sürücüler, farkındalık oluşturmak amacıyla konvoy düzenledi. Kadınlar, turuncu kıyafetler giyip araçlarını süsleyerek şehir turu attı ve şiddete karşı duruşlarını sergiledi.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, kadın sürücüler konvoy düzenledi.

Ardeşen ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, Kent Konseyi Derneği tarafından farkındalık oluşturmak adına konvoy düzenlendi. İlçenin sembolü olan atmaca heykeli önünde toplanan kadın sürücüler, turuncu kıyafetler giyip, araçlarını balonlarla süsledi. Basın açıklaması sonrası direksiyona geçen kadın sürücüler, şehir turu attı.

'KADININ YAŞAM HAKKI, DEVLETİN KORUMASI GEREKEN EN TEMEL HAKTIR'

Grup adına basın açıklaması yapan Sevilay Yanılmaz, "Bu konvoy, sadece bir araç hareketi değil; şiddetin her türüne karşı susmayan, geri adım atmayan, güçlü kadınların ortak sesidir. Kadına yönelik şiddet; yalnızca bir kadının değil, bir ailenin, bir mahallenin, bir kentin ortak yarasıdır. Bir kadının sesi kısıldığında, toplumun vicdanı da susar. Bu nedenle mücadelemiz yalnızca belirli günlerde değil; yılın her gününde, her ortamda ve her yaşta sürmesi gereken bir sorumluluktur. Kadın; hayatın kendisidir. Anne olur, eş olur, abla olur, kardeş olur; ama her şeyden önce insandır. ve hiçbir insanın yaşamı bir başkasının şiddetine teslim edilemez. Bugün burada bir kez daha haykırıyoruz; kadına yönelik şiddet bir 'olay' değil, açıkça bir suçtur. Bu suçun cezası asla hafifletilmemelidir. Kanunlar daha güçlü uygulanmalı, yaptırımlar daha caydırıcı olmalıdır. Şiddet uygulayan hiç kimse 'iyi hal', 'tahrik' veya kısa cezaya sığınarak tekrar sokaklarda dolaşmamalıdır. Kadının yaşam hakkı tartışmaya açık değil; devletin koruması gereken en temel haktır" dedi. Konvoy şehir turunun ardından dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler

Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler

Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma

Sadettin Saran'a soğuk duş: Soruşturma başlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.