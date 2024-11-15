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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bilgilendirme Semineri

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bilgilendirme Semineri
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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Boğazlıyan ilçesinde fabrika çalışanlarına KADES ve 'Kadına El Kalkamaz' projesi hakkında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. 60 kişi bu konuda eğitim aldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesinde fabrika çalışanlarını, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ve "Kadına El Kalkamaz" projesi hakkında bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, ilçede fabrika çalışanlarına yönelik KADES ve "Kadına El Kalkamaz" konulu bilgilendirme faaliyeti düzenlediği aktarıldı.

Açıklamada, Boğazlıyan ilçesinde 60 kişinin bilgilendirildiği ve farkındalık çalışmalarına devam edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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