Kadına Şiddete Hayır Konseri Edirne'de Düzenleniyor

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, 'El Kaldırma Gönül Al - Kadına Şiddete Hayır' temalı özel bir konserle kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturacak. Konser 20 Kasım Perşembe saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve ücretsiz katılıma açık olacak.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "El Kaldırma Gönül Al - Kadına Şiddete Hayır" başlıklı özel bir konserle kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek etkinlik, 20 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Konserde topluluğun sanatçıları Ayhan Bal, Sebati Balkan, Müzeyyen Çağlar ve Gülferi Ateş Yürük solist olarak sahne alacak.

Kadına yönelik şiddete karşı toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçlayan etkinlikte, Türk müziği eserleri ve Rumeli ezgileri seslendirilecek.

Konser ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
