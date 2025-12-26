Leyla Zana'ya Yönelik Hakaretlere İlişkin 116 Örgütten Suç Duyurusu

(ANKARA) - Aralarında kadın ve LGBTİ+ örgütlerinin bulunduğu 116 kuruluş, Leyla Zana'ya yönelik tribünlerde yükselen cinsiyetçi ve ırkçı küfürler ile gazeteci Gözde Şeker'in hedef gösterilmesine ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Kadın ve LGBTİ+ örgütleri adına yapılan açıklamada, suç duyurusunun 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiği belirtilerek, Leyla Zana'ya yönelik küfürlerin "ırkçı ve cinsiyetçi bir zihniyetin ürünü" olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Leyla Zana herhangi bir isim değil; Kürt siyaseti, kadın kimliği ve anadili mücadelesi açısından sembol bir isim olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Leyla Zana'ya yönelik saldırıların ardından gazeteci Gözde Şeker'in bazı siyasetçiler ve sosyal medya hesapları tarafından hedef alındığı belirtilerek, "Etik sorumluluğunu yerine getiren gazeteci Gözde Şeker'e özel hayatı da konu edilerek gözdağı verilmeye çalışılıyor" denildi. Açıklamada, "Bir kadının kiminle evli olduğundan, evli olup olmadığından kime ne?" ifadelerine yer verildi ve "Kadınların özel hayatını ırkçılığınıza malzeme etmeyi bırakın" çağrısı yapıldı.

"Hakaret suçtur, nefret ve ayrımcılık suçtur"

Açıklamada, Bursaspor ile Somaspor arasında 16 Aralık'ta oynanan karşılaşmanın 85. dakikasından itibaren tribünlerden Leyla Zana'yı hedef alan küfürlü tezahüratların yükseldiği, bu saldırıların daha sonra Ankaragücü ve Rizespor maçlarında da sürdüğü hatırlatıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), "küfürlü tezahürat" gerekçesiyle Bursaspor'a 16 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle de 211 bin lira ceza uyguladığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Bir kadının onurunu hedef almanın merdiven boşluklarına oturmaktan daha hafif bir mesele olarak görülmesini kabul etmiyoruz. Hakaret suçtur. Halkı, bir kadının kimliği ve bedeni üzerinden kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçtur. Nefret ve ayrımcılık suçtur" ifadeleri kullanıldı.

Küfürlü saldırılara katılan kişilerin tespit edilmesi, tekrarının önlenmesi, ilgili kulüplere yönelik caydırıcı yaptırımlar uygulanmasını ve TFF ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın konuyu ciddiyetle ele alması istenen açıklamada, saldırıların "barış arayışının sürdüğü" bir dönemde, Kürt kadın siyasetçi kimliğiyle sembol olan Leyla Zana'yı hedef almasının tesadüf olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Barış çabasına kadın kimliği hedef alınarak saldırılıyor" denildi.