Kadın Tır Şoförü Meliha Şentürk, Önyargıları Yıkıyor

Kadın Tır Şoförü Meliha Şentürk, Önyargıları Yıkıyor
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Ankara'dan Amasya'ya yük taşıyan Meliha Şentürk, erkek egemen bir meslek olarak bilinen tır şoförlüğünde kadınların da yer alabileceğini gösteriyor. Önyargılara rağmen gururla mesleğini sürdüren Şentürk, kadınların trafikteki yerinin önemli olduğunu vurguluyor.

"Bu meslek kadınlara göre değil" dediler, o direksiyon başına geçti

KIRIKKALE - Ankara'dan Amasya'ya yük taşıyan kadın tır şoförü Meliha Şentürk, trafikte karşılaştığı önyargılara rağmen mesleğini gururla sürdürüyor. "Evde otur" diyenlere aldırış etmeyen Şentürk, kadınların da bu işi başarabileceğini gösteriyor.

Tır şoförlüğü, erkek mesleği olarak bilinse de bu algıyı yıkan kadınlar var. Onlardan biri de 45 yaşındaki Meliha Şentürk. Üç yıldır direksiyon başında olan Şentürk, Ankara'dan Amasya'ya yük taşırken Kırıkkale'de kısa süreliğine mola verdi. Meliha Şentürk, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğine duyduğu gururu anlattı.

Üç yıl önce tankerle başladığı meslek hayatına şu anda tenteli tırla devam ettiğini söyleyen Şentürk, kadınların trafikte özellikle tır şoförü olarak görülmesinin bazı kişiler tarafından hoş karşılanmadığını ifade etti.

Toplumda hala "Kadın tır şoförü olmaz" gibi kalıplaşmış düşüncelerle karşılaştığını belirten Şentürk, "Bazen trafikte 'Bayansın, git evinde otur, hamur yoğur, çocuğuna bak' diyorlar. Ama bence kadınlar da bu işin içinde olmak zorunda. Kimse durduk yere tır üstüne çıkmaz, mutlaka bir ihtiyacı vardır" dedi.

Kadınların da tır şoförlüğünü başarıyla yapabileceğini belirten Şentürk, "İnsanlar, 'Bu meslek kadınlara göre değil' diyor ama hiç de öyle değil. Bazen çok güzel tepkiler alıyorum, bazen de olumsuz. Ama ekseriya olumlu. Günde ortalama 9 saat araç kullanıyorum. Kurallara uyarak, güvenli şekilde yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - Güncel
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