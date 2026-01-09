Haberler

Dem Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan Kadın Mitingi'ne Çağrı

Güncelleme:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yarın Ankara'da düzenlenecek kadın mitingine davet ederek İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi ve kadına yönelik şiddetin son bulması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yarın Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek kadın mitingine çağrı yaptı. Hatimoğulları, " İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmeli. 6284 sayılı Kanun, etkin biçimde uygulanmalı. Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri derhal son bulmalı" dedi.

Ankara'da yarın kadın örgütlerince, kadın emeğinin değersizleştirilmesi ve artan erkek şiddetine karşı "Kadın Mitingi" düzenleniyor.

Tandoğan Meydanı'ndaki mitinge çağrı için sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayımlayan Hatimoğulları, kadınların yaşamları ve hakları için bir araya geleceklerini belirterek, "Yarın Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda kadınlar olarak bir arada olacağız. Yaşamlarımız, haklarımız ve hayatlarımız için kadın mitinginde buluşacağız. Bütün kadınları yarın Tandoğan'daki kadın mitingine davet ediyoruz" dedi.

Hatimoğulları, İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi ve 6284 sayılı Kanun'un etkin biçimde uygulanması çağrısı yaparken kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin derhal son bulması gerektiğini vurguladı.

Tülay Hatimoğulları, kazanımların ve Anayasa ile güvence altına alınmış tüm hakların eksiksiz uygulanmasının gerektiğini de ifade ederek, "Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz ve barış için yarın Tandoğan Meydanı'ndayız" dedi.

