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Kadın Kuaförleri Huzurevi Ziyaretiyle Yaşlıların Gönlünü Aldı

Kadın Kuaförleri Huzurevi Ziyaretiyle Yaşlıların Gönlünü Aldı
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Gümüşhacıköy'deki kadın kuaförleri, Merzifon Huzurevinde kalan kadınlara saç kesimi ve bakım yaparak sosyal sorumluluk projesine imza attı. Kuaförler, yaşlılarla sohbet ederek onların taleplerini dinledi.

Gümüşhacıköy Leblebiciler, Kahveciler, Emekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı öncülüğünde ilçedeki kadın kuaförleri, Merzifon Huzurevinde kalan kadınların saç kesimi ve bakımlarını gerçekleştirdi.

Kuaförler, huzurevinde kalan kadınların saç kesim, boya ve bakım ihtiyaçlarını giderdi.

Bakımların ardından kuaförler, yaşlı kadınlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Gümüşhacıköy Leblebiciler, Kahveciler, Emekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zafer Solak, bu tür sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek vereceklerini belirterek, "Huzurevinde kalan büyüklerimizin yalnız olmadıklarını hissettirmek ve onların gönüllerini hoş tutmak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdik." dedi.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
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