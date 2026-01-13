Haberler

İstanbul'da savcının silahla ateş açtığı kadın hakim yaralandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli kadın hakim, bir savcının silahla ateş açması sonucu bacağından yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve savcı gözaltına alındı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf 23. Ceza Dairesinde (istinaf) görevli kadın hakim A.K, henüz belirlenemeyen bir nedenle Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı M.Ç.K. tarafından bacağından silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan hakim, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan savcı M.Ç.K. ise işlemleri için Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

