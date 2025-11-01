Mustafa Karataş'ın 'zina' çıkışı tartışma yarattı! Kadınlardan sert tepki

İlahiyatçı Mustafa Karataş, katıldığı bir televizyon programında, "Zina eden kişi bilmeli ki, benim öldürülmem gerekiyor. Ben burada öldürülmedim, kanunlar öyle değil. Usulüne göre bir şey buldum kendime göre, kanuna. İnsanları yanılttım kurtuldum cezadan dedi ya, öbür tarafta büyük bir ölüm cezasına benzer bir cezayla karşılaşacak" ifadelerini kullandı. Karataş'ın ifadelerine Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) sert tepki gösterdi.

"KADINLAR HER GÜN ÖLÜRKEN 'ZİNANIN CEZASI ÖLÜMDÜR' BUYURUYOR"

KDK, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Yükseköğretim Kurulu ve İstanbul Üniversitesi'nin kurumsal hesaplarını etiketleyerek şu paylaşımı yaptı:

"Kadın cinayetlerinin önlenmesine dair hiçbir adım atmayarak suça ortak olan devlet kurumları, gerici profesörün yorumcusu olduğu 21 Ekim'de yayınlanan programda 'Zina eden kişi bilmeli ki, benim öldürülmem gerekiyor. Ben burada öldürülmedim, kanunlar öyle değil. Usulüne göre bir şey buldum kendime göre, kanuna. İnsanları yanılttım kurtuldum cezadan dedi ya, öbür tarafta büyük bir ölüm cezasına benzer bir cezayla karşılaşacak' dediği skandal ifadeleriyle kadınların katledilmesini savunmasına karşı sessiz kaldı.

Her gün kadınlar ölürken bir öğretim üyesi çıkmış zinanın cezası ölümdür diye buyuruyor. Bu dünyada yasalar izin vermiyor diye öldürülmediyse öbür dünyada göze alsınmış zina yapan ölümü. Hadi oradan! Kadınlar her gün ölümle burun burunayken yeni fermanlar yayınlayanlar hakkında ne yapacaksınız?"

Türkiye'de artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet konusunda İçişleri Bakanlığı'nı ve diğer yetkili kurumların eleştiren KDK, mayıs ayında "Ölen her kadın için iki elimiz yakanızda: Suçlusun İçişleri Bakanı" başlığıyla bir açıklama yayımlamıştı.