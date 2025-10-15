Kadın Çiftçilere Tıbbi ve Aromatik Bitki Fidesi Dağıtıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla kadın çiftçilere tıbbi ve aromatik bitki fidesi hediye edildi.

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi'nden (BAÇEM) temin edilen tıbbi ve aromatik bitki fideleri, kadın çiftçilere dağıtıldı.

Etkinliğe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sabriye Akçay da katıldı.