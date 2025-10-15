Haberler

Kadın Çiftçilere Tıbbi ve Aromatik Bitki Fidesi Dağıtıldı

Kadın Çiftçilere Tıbbi ve Aromatik Bitki Fidesi Dağıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla kadın çiftçilere tıbbi ve aromatik bitki fideleri hediye edildi. Etkinlik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla kadın çiftçilere tıbbi ve aromatik bitki fidesi hediye edildi.

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi'nden (BAÇEM) temin edilen tıbbi ve aromatik bitki fideleri, kadın çiftçilere dağıtıldı.

Etkinliğe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sabriye Akçay da katıldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
Günlerdir çatışan Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes

Günlerdir çatışan iki ülke arasında ateşkes
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftar haklı olarak soruyor: Hangisi doğru söylüyor?

Hangisi doğru söylüyor?
Paris Hilton'dan sürpriz hamle: Türk şarkıcıyı takibe aldı

Paris Hilton'dan sürpriz hamle: Türk şarkıcıyı takibe aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.