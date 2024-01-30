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Kadın, 10 yıl 9 ay hapis cezasıyla yakalandı

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KAYSERİ'de, hakkında kesinleşmiş 10 yıl 9 ay hapis cezası olan A.C. (32) adlı kadın, dün bazanın içinde yakalandıktan sonra işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

KAYSERİ'de, hakkında kesinleşmiş 10 yıl 9 ay hapis cezası olan A.C. (32) adlı kadın, dün bazanın içinde yakalandıktan sonra işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 10 ilde 20 farklı suçtan kaydı bulunan, 'Dolandırıcılık' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl 9 ay hapis cezası olan A.C. isimli kadının yakalanmasına yönelik dün çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen eve düzenlenen operasyonda A.C., saklandığı bazanın içinde yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, polis merkezine götürüldü. A.C., emniyetteki işlemlerinin ardından ise cezaevine koyuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Cezaevi Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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