Kadim Aşiretler Federasyonu Siirt Temsilcisi Yeyrek'ten "çerçeve yasa"ya destek açıklaması:

Kadim Aşiretler Federasyonu Siirt Temsilcisi Burhan Yeyrek, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"u desteklediklerini açıkladı.

Yeyrek, beraberinde Kadim Aşiretler Federasyonu Şırnak Temsilcisi Süleyman İğdi ve federasyon üyeleriyle Türk bayraklarıyla donattıkları ve "Kardeşliğimiz kadim, irademiz bir, geleceğimiz ortak" yazılı pankart astıkları federasyonun il temsilciliği önünde yaptığı açıklamada, Terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkati çekti.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'u bu sürecin hukuki temelleri açısından olumlu ve hayırlı bir adım olarak değerlendirdiklerini ifade eden Yeyrek, ortaya konan bu iradeyi güçlü bir şekilde desteklediklerini belirtti.

Yeyrek, "Ülkemizin iç barışını, istikrarını ve refahını doğrudan ilgilendiren bu gelişmeleri büyük bir hassasiyet ve umutla takip ediyoruz. Devletimizin rehberliğinde şekillenen bu barış iradesine bundan sonra da katma değer sağlamaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. Tüm yapısal adımların evrensel hukuk ilkeleri, anayasal güvence ve meşru siyaset zemini temelinde atılması, toplumsal güvenin tesisi açısından hayati önem taşımaktadır." diye konuştu.

Güven ortamının kalıcı hale gelmesiyle tarım, hayvancılık ve sanayi yatırımlarının artacağını dile getiren Yeyrek, şunları kaydetti:

"Bölgedeki gençlere istihdam sağlayacak somut bir ekonomik kalkınma planının eş zamanlı devreye alınmasını öngörüyoruz. Geçmişin yaralarını sarmak, kırgınlıkları gidermek ve adaleti gözetmek için toplumsal uzlaşı çalışmalarına hız verilmesini, dil, kültür ve kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek yapıcı söylemlerin gönül birliğiyle savunulmasını bekliyoruz. Sürece öncülük eden ve bu tarihi sorumluluğu üstlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Gösterdikleri kararlı irade ve vizyon, milletimizin ferasetiyle birleştiğinde ülkemizi hak ettiği müreffeh geleceğe taşıyacaktır. Kadim Aşiretler Federasyonu olarak, devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de her türlü yapıcı rolü üstlenmeye, taraflar arasında köprü olmaya ve toplumsal sağduyuya katkı sunmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

Kaynak: AA