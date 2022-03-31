İSTANBUL-KADIKÖY-TAVŞANTEPE METROSUNDA ARIZA NEDENİYLE SEFERLER YAPILAMIYOR - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL-KADIKÖY-TAVŞANTEPE METROSUNDA ARIZA NEDENİYLE SEFERLER YAPILAMIYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Anadolu yakasının önemli ulaşım ağlarından Kadıköy-Tavşantepe Metro hattında teknik arıza yaşandığı bildirildi.

Anadolu yakasının önemli ulaşım ağlarından Kadıköy-Tavşantepe Metro hattında teknik arıza yaşandığı bildirildi. Arıza nedeniyle seferler yapılamazken, metroyu kullanmak için istasyonlara gelenler geri döndü.

Sabah saat 06.00 sıralarında seferlerine başlayan M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bildirildi. Duyuru Metro İstanbul'un sosyal medya kanallarından yapıldı. Açıklamada, "M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" denildi. Arıza nedeniyle duran seferler, sabah işe giden İstanbulluları zor durumda bıraktı. Metroyu kullanmak için istasyonlara gelenler geri dönmek zorunda kaldı.

İSTANBUL-KADIKÖY-TAVŞANTEPE METROSUNDA ARIZA NEDENİYLE SEFERLER YAPILAMIYOR

İSTANBUL-KADIKÖY-TAVŞANTEPE METROSUNDA ARIZA NEDENİYLE SEFERLER YAPILAMIYOR

İSTANBUL-KADIKÖY-TAVŞANTEPE METROSUNDA ARIZA NEDENİYLE SEFERLER YAPILAMIYOR

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title