Kadıköy'de 1 kişinin yaralandığı trafik kavgası kamerada

Kadıköy D-100 kara yolunda geçen yıl meydana gelen silahlı trafik kavgasına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kadıköy D-100 kara yolunda geçen yıl 17 Ağustos'ta 1 kişinin yaralandığı trafikteki silahlı kavgaya ilişkin kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Dumlupınar Mahallesi D-100 kara yolunda meydana gelen silahlı kavgaya ilişkin kamera kaydına ulaşıldı.

Görüntüler soruşturma dosyasına eklenirken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde bulunan 3 ruhsatlı tabanca, 42 fişek ve 1 boş kovanın da deliller arasında bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, trafikte tartıştığı A.A.Ç'yi (29) silahla yaralayan şüpheli M.S.C'nin 18 Ağustos'ta tutuklandığı, diğer şüpheliler S.C. (43), F.G. (31) ve D.Y'nin (29) ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
