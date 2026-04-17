Kadıköy'de yolcu teknesinde çıkan yangın söndürüldü
Kadıköy İskelesi'nde 42 metrelik bir yolcu teknesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sahil güvenlik ve UMKE ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, teknede hasar oluştu.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik