Kadıköy'de Yayalara Geçiş Hakkı Vermeyen Sürücülere Para Cezası
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri ve sivil trafik polisleri, Söğütlüçeşme Caddesi'nde dron destekli trafik denetimi yaparak, yaya geçitlerinde yayalara geçiş önceliği tanımayan 3 sürücüye 3 bin 135'er lira para cezası uyguladı.
Kadıköy'de yapılan denetimde yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri ve sivil trafik polisleri, Söğütlüçeşme Caddesi'nde dron destekli trafik denetimi yaptı.
Ekipler, yaya geçitlerinde yayalara geçiş önceliği tanımayan 3 sürücüye 3 bin 135'er lira para cezası uyguladı.