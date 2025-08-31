Kadıköy'de Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Kadıköy Göztepe Mahallesi'nde bir binanın 4. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Kadıköy'de, bir binanın 4. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan binanın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, binada hasar oluştu.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
