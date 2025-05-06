Kadıköy'de apartman dairesinde yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Kadıköy'de 10 katlı apartmanda çıkan yangında yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

APARTMANDA YANGIN ÇIKTI

Zühtüpaşa Mahallesi Aktepe Sokak'ta 10 katlı binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

Daireye giren ekipler yaptıkları kontrolde, yalnız yaşadığı öğrenilen Süha Oğuzertem'in ağır yaralandığını belirledi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Oğuzertem, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.