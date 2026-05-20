Kadıköy'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kadıköy'de şüphe üzerine durdurulan motosiklette ve bir iş yerinde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik madde ticareti suçuna yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, Fikirtepe Mahallesi Hızırbey Caddesi'nde yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan motosiklette uyuşturucu madde bulundu. Motosiklet sürücüsü M.B. (23) gözaltına alındı.

Şüphelinin uyuşturucuyu Erenköy Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden temin ettiğini belirleyen ekipler, adrese düzenlenen operasyonda İ.Ö'yü (34) yakaladı.

Polis ekipleri, adreste yapılan incelemede gizli bölmeden üst kata geçiş olduğunu tespit etti. İş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 10 parça halinde uyuşturucu madde, 2 vakum makinesi, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 57 bin 700 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.