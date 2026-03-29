Kadıköy'de trafik denetimi ve asayiş uygulaması yapıldı
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan trafik denetiminde aranan araç ve şahıslar kontrol edildi. Çeşitli uygulama noktalarında geniş güvenlik önlemleri ile durdurulan araçlar incelendi ve bazı sürücülere ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince Caddebostan ve Şaşkın Bakkal uygulama noktalarında geniş güvenlik önlemleri kapsamında yapılan kontrollerde, durdurulan araçlar tek tek arandı.
Araçlardaki sürücüler ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.
Çok sayıda otomobil ve motosikletin durdurularak kontrol edildiği denetimde, bazı sürücülere para cezası uygulandı.