Kadıköy'de trafik denetimi ve asayiş uygulaması yapıldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde aranan araç-şahıs, trafik denetimi ile genel asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince Caddebostan ve Şaşkın Bakkal uygulama noktalarında geniş güvenlik önlemleri kapsamında yapılan kontrollerde, durdurulan araçlar tek tek arandı.

Araçlardaki sürücüler ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Çok sayıda otomobil ve motosikletin durdurularak kontrol edildiği denetimde, bazı sürücülere para cezası uygulandı.