Kadıköy'de teknede çıkan yangın söndürüldü

KADIKÖY'de, seyir halindeki teknede çıkan yangın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, 21.00 sıralarında Haydarpaşa Mendireği açıklarında seyir halindeki teknede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye botları müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının söndürülmesinin ardından teknede soğutma çalışmaları yapıldı. Hasar gören tekne, KEGM-4 botu tarafından yedeklenerek Kalamış Marina'ya çekilerek emniyete alındı. Çalışmalar dron ile havadan görüntülenirken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı