Kadıköy'de teknede çıkan yangın söndürüldü
Kadıköy'de seyir halindeki bir teknede çıkan yangın, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı ve teknedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın, 21.00 sıralarında Haydarpaşa Mendireği açıklarında seyir halindeki teknede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye botları müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının söndürülmesinin ardından teknede soğutma çalışmaları yapıldı. Hasar gören tekne, KEGM-4 botu tarafından yedeklenerek Kalamış Marina'ya çekilerek emniyete alındı. Çalışmalar dron ile havadan görüntülenirken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.