Kadıköy'de Rüzgarın Kurbanı: Demir Pano Kadını Yaraladı
Kadıköy'de Bostancı Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle yerinden savrulan bir demir pano, yolda yürüyen bir kadına çarparak yaralanmasına neden oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına müdahale ederek hastaneye kaldırdı.
Kadıköy'de bir kadın, rüzgarın etkisiyle yerinden savrulan demir panonun çarpması sonucu yaralandı.
Bostancı Mahallesi'nde inşaat alanını çevrelemek için kullanılan demir panolardan biri rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak savruldu. Pano, o sırada yolda yürüyen kadına çarparak yaralanmasına neden oldu.
Yere düşen kadının yardımına önce çevredekiler koştu.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel