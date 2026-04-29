Kadıköy'de restorana silahlı saldırı; kaçan şüpheli yakalandı

Kadıköy'de restorana silahlı saldırı; kaçan şüpheli yakalandı
KADIKÖY'de bir restorana kimliği belirsiz şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

KADIKÖY'de bir restorana kimliği belirsiz şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı saldırıya ilişkin inceleme başlatıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Caddebostan Mahallesi Yener Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir restorana kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi yaralı olarak etkisiz hale getirdi. Restoranın bulunduğu sokak ise araç ve yaya trafiğine kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri restoran ve çevresinde çalışma gerçekleştirdi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
FED Başkanı Powell'dan brent petrol uyarısı: Henüz zirveye ulaşmadı

Gerçekleşirse dünya için felaket olur: Daha zirveyi görmedi
Muhittin Böcek ve ailesine ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma

Muhittin Böcek ve ailesiyle ilgili ortalığı karıştıran görüntü iddiası
Haberler.com
500

Orta Doğu'daki ABD denizcileri, yemeklerinin fotoğrafını paylaştı

ABD askerlerinden Trump'ı zora sokacak "yemek" paylaşımı
Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Görevden alınan İYİ Partili il başkanı üyelikten istifasını açıkladı

Görevden alındı, milletvekilini suçlayıp partiden de istifa etti

Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Orta Doğu'daki ABD denizcileri, yemeklerinin fotoğrafını paylaştı

ABD askerlerinden Trump'ı zora sokacak "yemek" paylaşımı
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı

Kraliyet onuruna verilen yemekte herkes o detaya takıldı

Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı

Sokak köpekleri, çocuklara saldırdı! Kahreden haber geldi