Kadıköy'de patenli 6 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

KADIKÖY'de patenli 6 kişi hareket halindeki iki taksinin arasına tutunarak uzun süre ilerledi. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patenli 6 kişi trafikte seyir halinde olan iki taksinin arkasına tutunarak ilerlemeye başladı. Trafikte kendi can güvenliklerini tehlikeye atan 6 kişi, aynı zamanda diğer sürücüler içinde risk oluşturdu. Gençlerin tehlikeli yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.