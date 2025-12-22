Haberler

Kadıköy'de patenli 6 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Güncelleme:
Kadıköy'de patenli altı genç, trafik halindeki iki taksinin arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuk gerçekleştirdi. Olay başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

KADIKÖY'de patenli 6 kişi hareket halindeki iki taksinin arasına tutunarak uzun süre ilerledi. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patenli 6 kişi trafikte seyir halinde olan iki taksinin arkasına tutunarak ilerlemeye başladı. Trafikte kendi can güvenliklerini tehlikeye atan 6 kişi, aynı zamanda diğer sürücüler içinde risk oluşturdu. Gençlerin tehlikeli yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
