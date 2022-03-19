Kadıköy'de park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi - Haberler

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Kadıköy'de park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi

AA - Tansel Parlak - Güncel
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Kadıköy'de park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi

Kadıköy'de park halindeyken alev alan pikap kullanılamaz hale geldi.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de park halindeyken alev alan pikap kullanılamaz hale geldi.

Kozyatağı Mahallesi Kaya Sultan Sokak'ta park halinde bulunan 34 EE 5648 plakalı pikaptan bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Alevlerin kısa sürede tüm aracı sardığını gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekipleri, yangını park halindeki diğer araçlara sıçramadan söndürdü.

Yanan pikap kullanılamaz hale geldi.

Kadıköy'de park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi

AA / Tansel Parlak - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kadıköy, Güncel, Haberler

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