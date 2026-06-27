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Kadıköy'de Park Halindeki Otomobilin Üzerine Dal Düştü

Kadıköy'de Park Halindeki Otomobilin Üzerine Dal Düştü
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Kadıköy Kozyatağı'nda park halindeki bir otomobilin üzerine ağaçtan kopan dal düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu.

KADIKÖY'de park halindeki otomobilin üzerine ağaçtan kopan dal düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilde hasar oluştu.

Olay, saat 12: 45 sıraların Kozyatağı Mahallesi Balözü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Altın dün akşam aracını sokakta bir ağacın yanına park etti. Altın, evinden çıktığı sırada otomobilinin üzerine ağaçtan kopan büyük bir dal düştüğünü gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin üzerine düşen dal parçasını keserek kaldırırken otomobilde hasar meydana geldi. Otomobil sahibi Onur Altın, "Aracı buraya park etmiştim. Sabah çıktığımda aracın tepesinde dal vardı. Polis ve itfaiyeyi çağırdık. Nasıl oldu bilmiyorum. Araçta ufak hasarlar var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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