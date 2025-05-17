Kadıköy'de Otomobil Kazası Kask Kamerasında

Kadıköy'de Otomobil Kazası Kask Kamerasında
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Kadıköy'de bir otomobil, önünde seyreden başka bir araca çarparak kaza yaptı. O an, motosikletlinin kask kamerası tarafından görüntülendi.

Kadıköy'de otomobilin önünde seyreden başka bir otomobile çarptığı kaza, bir motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Çevre Yolu Uzunçayır istikametinde ilerleyen otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden başka bir otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar bariyerlere çarptıktan sonra bir süre daha sürüklenerek durabildi.

Kaza anı, o sırada aynı istikamette ilerleyen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
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