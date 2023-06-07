Kadıköy'de Otomobil Ağaca Çarptı: Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Fenerbahçe Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobil, aydınlatma direğine ve ardından ağaca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.