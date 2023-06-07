Kadıköy'de Otomobil Ağaca Çarptı: Güvenlik Kamerasına Yansıdı
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Fenerbahçe Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobil, aydınlatma direğine ve ardından ağaca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kadıköy'de bir otomobilin ağaca çarptığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Fenerbahçe Mahallesi Opr. Dr. Cemil Topuzlu Caddesi'nde gece saatlerinde seyir halinde olan Çağla A'nın kullandığı 34 CGL 300 plakalı otomobil, önce yol kenarındaki aydınlatma direğine ardından ağaca çarptı.
Olayda yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, aracın direğe ve ağaca çarptığı anlar ile kazayı gören vatandaşların sürücünün yardımına gelmesi yer alıyor.
Kaynak: AA / Alptekin Soykan - Güncel